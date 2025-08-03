Kahramanmaraşlı genç sporcu Musab İsmail Şahanoğlu, Endonezya’da düzenlenen Dünya Geleneksel Atlı Okçuluk Şampiyonası’nda Türkiye Yıldız Milli Takımı ile birlikte dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Azmi, kararlılığı ve mütevazı şartlardaki çabasıyla dikkat çeken Şahanoğlu, Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Spor hayatına evdeki kanepe minderlerinden yaptığı hedeflerle başlayan Şahanoğlu, ilk antrenmanlarını kısıtlı imkânlarla gerçekleştirdi. İnşaat çizmeleriyle ata binerek yaptığı antrenmanlar sayesinde kısa sürede büyük bir gelişim gösterdi ve milli takıma seçilmeye hak kazandı.

Kahramanmaraş’ın köklü markalarından MADO’nun destekleriyle şampiyonaya katılan genç sporcu, takım arkadaşlarıyla birlikte dünya ikinciliği elde etti. Şampiyona dönüşünde Musab İsmail Şahanoğlu, MADO ailesi tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Firma yetkilileri, Şahanoğlu’na azmi ve başarısından ötürü anlamlı bir hediye takdim ederek desteklerini yineledi.

Başarısıyla hem memleketi Kahramanmaraş’ın hem de Türkiye’nin gururu olan Şahanoğlu, geleneksel sporlara olan ilgiyi artırmak adına da önemli bir örnek teşkil etti. Genç yaşta elde ettiği bu büyük başarı, şehirdeki diğer genç yeteneklere de ilham kaynağı oldu.