Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Minehüyük Mahallesi yakınlarında, Nurdağı'na bağlı Balıkalan Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda, 32 yaşındaki Mesut Çelik ve 15 yaşlarındaki kızı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, baba-kız serinlemek amacıyla suya girdi. Ancak, göletin derin olduğunu tahmin edemeyen baba-kız bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Mesut Çelik ve kızının cansız bedenine ulaştı.

Yerel halk ve olay yerine intikal eden ekipler, yaşanan bu trajik olayın derin üzüntüsünü yaşadı. Çelik ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen yetkililer, bu tür üzücü olayların önüne geçebilmek için dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.