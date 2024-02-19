Kahramanmaraş'ın bebek, çocuk, tekstil ve mobilya mağazası olan Baby City, ailelere sunulan çeşitli kampanyalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kalite ve uygun fiyatı bir araya getiren Baby City, vatandaşlara keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Baby City, giyim, bebek arabaları ve mobilya gibi geniş bir ürün yelpazesi sunarak müşterilerine ayrıcalıklı hizmet veriyor. Ayrıca düzenlenen kampanyalarla ailelere ekonomik bir alışveriş imkanı sağlıyor.

Baby City Satış Müdürü Emre Önal, Mobilyalarda yüzde 25, tekstil grubunda ise yüzde 50’ye varan indirimlerle vatandaşlarımızı mağazalarımıza bekliyoruz, ifadelerini kullandı.