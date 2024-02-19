Kahramanmaraş'taki konteyner kentte düzenlenen "sinema geceleri" etkinliği depremzede çocuklara keyifli dakikalar yaşatıyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Umut Kent konteyner kentinde yaşayan 7-14 yaş arası çocuklar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfınca (TEGV) kültür sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikle, konteynerde sinema deneyimi yaşama fırsatı buluyor.

Akademisyenler eşliğinde seçilen belgesel ve animasyon filmlerinin izlendiği sinema salonu gibi hazırlanan konteynerde, haftada bir depremzede çocuklara patlamış mısır ve içecek ikramıyla hizmet veriliyor.