Cumhur İttifakı MHP Ekinözü İlçe Belediye Başkan Adayı Harun Şahin 31 Mart Yerel Seçimler İçin Gece Gündüz Demeden Çalışmalarına Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Aday Şahin İlçe Seçim Bürosunda Da Zaman Zaman Vatandaşlarla Ve Partililerle Bir Araya Geliyor.

Alişar, Türkmenler, Ataköy Mahallelerinde Vatandaşlar Ve Encümen Adayı Hasan Polat Öncülüğünde 200 Araçlık Bir Konvoyla Seçim Bürosuna Kadar Yürüyüş Gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı MHP Ekinözü İlçe Belediye Başkan Adayı Harun Şahin Vatandaşlara Coşkularından Ve Desteklerinden Dolayı Teşekkürlerini İletti.