Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce İl Genelinde 12 - 19 Şubat 2024 Tarihleri Arasında İcra Edilen Operasyonel Faaliyetlerde; Çeşitli Suçlardan Haklarında Arama Kararı Bulunan 99 Şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan 5 Şahıs, İkamet Ve İşyerlerinde Hırsızlık Olaylarına Karışan 23 Şahıs Olmak Üzere Toplam 127 Kişi Yakalanarak Adli Makamlara Sevk Edilirken, 58 Şahıs İse Tutuklandı.

Bu Çalışmalar Esnasında;

81,99 Gr Metamfetamin

164,5 Adet Sentetik Ecza

10 Adet Ruhsatsız Tabanca Ve 2 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.

Trafik Ekiplerince Trafik Güvenliğini Olumsuz Etkileyen Ve Gürültü Kirliliğine Sebep Olan;

55 Araca Yüksek Sesle Müzik Dinlemekten,38 Araca İse Abartı Egzozdan İşlem Yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde Genel Güvenlik Ve Kamu Düzenini Sağlamak Amacıyla Suç Ve Suçlularla Mücadele Kapsamında Yürütülen Çalışmalara Kararlılıkla Devam Edilecektir.