AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Dur durak bilmeden, gece gündüz tüm gönüllere dokunabilmek için çalışmalarını sürdüren Başkan adayı Görgel, seçim çalışmaları kapsamında Boğaziçi ve Tekerek Mahallesinde düzenlenen mahalle buluşması ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinleri ve partililer tarafından coşkuyla karşılanan aday Görgel, kent için öncelikli projeleri ve hedefleri hakkında bilgi vererek vatandaşların da taleplerini dinledi.

Aksu Haber’e özel açıklama yapan Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel “Kahramanmaraş’ı yeniden değil, yeni Kahramanmaraş’ı oluşturabilmek için inşallah hep beraber çalışacağız’’ dedi.

Mahalle buluşmasının ardından seçim ofisini ziyaret eden Görgel vatandaşlarla bir araya geldi.