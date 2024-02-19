Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. İlçesinde çalmadık kapı, dokunulmadık yürek bırakmamak adına ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Toptaş, sahada vatandaşların sorunlarını dinleyerek tek tek not ediyor.

Azerbeycan bulvarında Ziyaret ettiği Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Adayı Toptaş, bu sevgiyi karşılıksız bırakmayacaklarını ve gece gündüz demeden Onikişubat halkının en iyi hizmeti alması için çalışacaklarını vurguladı.

Çözülebilecek konuları anında çözüme kavuşturup süreç isteyen noktaları ise not alarak çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” İfadelerine yer verdi.