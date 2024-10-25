Vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için şehir genelinde yol yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın en işlek arterlerinden Bahçeci Hoca ve Karasu Bulvarı’nda çalışma başlattı. Bölgede enerji hatlarının yer altına alınmasının ardından bozulan yürüyüş yolları baştan uca yenileniyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla yaya trafiğinde konfor ve güvenlik artırılırken, yürüyüş yolları nokta kabartmalı şeritler ve rampalarla özel gereksinimli vatandaşlar için daha kullanışlı hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi koordinesinde bölgede gerçekleştirilen çalışmalar, esnaf ve vatandaşlar tarafından da büyük bir beğeniyle karşılandı.