MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri kapsamında yürütülecek miting programının başlayacağını duyurdu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılacağı ilk miting 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak.

Miting Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat il teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada, bayram sürecinde ara verilen "Adım adım 2023; ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma" toplantılarına da 29 Temmuz itibarıyla yeniden başlanacağı aktarıldı.