Netanyahu’nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti;

Türkiye'nin İsrail'in yargılandığı davaya müdahil olması önemli adımdır. Türkiye'nin İsrail ile ihracatını diline dolayanların fitne çıkarları bozulmuştur. Netanyahu için hesap günü yakındır. Bundan kaçış söz konusu değildir. 35 bin kişinin dökülen kanı Netanyahu'yu boğacaktır.

Refah’a operasyon tehdidinden geri adım atmayan Netanyahu, müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu’nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur.

"İsrail vatandaşları da hükümetlerini kınamakta"

İsrail'in Gazze katliamı pek çok ülkede protesto edilmiştir. Barbar saldırılar lanetlenmiştir. İsrail vatandaşları da hükümetlerini kınamakta saldırıların durmasını talep etmekte. ABD'de bir üniversitede mezuniyet töreninde öğrenciler Filistin bayrağı açmış, soykırım karşıtı sloganlar atmıştır. Öğrencilere ters kelepçe uygulaması yapan ülkelerin hali rezalettir. Hani nerede insan haklarına riayet. Hani nerede adalet ve hukuka bağlılık. Bizim bu çifte standarda karşı karnımız tok yüzümüz dönüktür. İnsanlık zulüm karşı bilenmiştir.

"Üç beş haydut 1 Mayıs'ı terörize etti"

Hayatları tembellikle geçen küçük bir azınlığın Taksim'e yürüme gayesi her şeyden evvel maksatlıdır. Emek ve Dayanışma Günü'nü ülkenin her yerinde kutlamak mümkündür. Bu taksim ısrarı nedendir. Emekle Taksim'in ne alakası vardır. Üç beş haydut 1 Mayıs'ı terörize etti. Türk polisi ile iftihar ediyor hepsine teşekkür ediyorum. Polislerimiz asıl emekçidir. Bunu görmeyenler cümlesi ile haindir.