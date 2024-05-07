Bir kadın daha eşi tarafından öldürüldü..

Trafikteki araçların 23,3 milyonu sigortalı Trafikteki araçların 23,3 milyonu sigortalı

Vahşi olayın adresi Samsun.

İlkadım ilçesinde 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda Adem Çay ile eşi Saadet Çay arasında, gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

csad

Tartışmanın büyümesi üzerine Adem Çay, silahla ateş ederek Saadet Çay'ı göğsünden vurarak öldürdü.

Tutuklandı

Çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken, olay sonrası yakalanan Adem Çay, sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıktı.

Tutuklanan Adem Çay, cezaevine gönderildi.