Bir kadın daha eşi tarafından öldürüldü..

Vahşi olayın adresi Samsun.

İlkadım ilçesinde 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda Adem Çay ile eşi Saadet Çay arasında, gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Adem Çay, silahla ateş ederek Saadet Çay'ı göğsünden vurarak öldürdü.

Tutuklandı

Çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken, olay sonrası yakalanan Adem Çay, sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıktı.

Tutuklanan Adem Çay, cezaevine gönderildi.