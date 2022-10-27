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Kutlama programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, ilkokul müdür yardımcısı Selahattin çadırlı, 1Cumhuriyet Bayramının coşkusunu çocuklarımızla birlikte yaşadık.” dedi.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, hazırladıkları etkinliklerle izleyenlere doyumsuz anlar yaşattı.

Şiir ve dans gösterileri ile müzik resitali sunan öğrenciler, veli ve öğretmenlerden büyük alkış aldı.

Okul bahçesinde düzenlenen törenin saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

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