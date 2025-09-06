Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, her yıl geleneksel olarak düzenlediği eğitim-öğretim yılı başlangıç kahvaltısında öğretmenlerini bir araya getirdi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, öğretmenler hem yeni dönemin heyecanını paylaştı hem de moral ve motivasyon depoladı.

Birlik ve beraberliğin ön planda tutulduğu etkinlikte öğretmenlerin kaynaşması sağlanırken, yeni eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapılması hedeflendi.

Programda konuşan Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Kurucu Temsilcisi Ervanur Dingiş, katılım gösteren tüm öğretmenlere teşekkür ederek bu tür organizasyonların bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Öğretmenler ise kendileri için hazırlanan bu özel programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeni eğitim-öğretim yılına daha motive bir şekilde başlayacaklarını ifade etti.