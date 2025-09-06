Mersin’in Toroslar ilçesinde görev yapan Kahramanmaraşlı Özel Harekât polisi Mustafa Karapınar, atış poligonunda meydana gelen silah kazasında şehit oldu.

Acı haber, Karapınar ailesinde ikinci kez şehitlik ateşini yaktı. 2018 yılında yine Özel Harekât Polisi olarak görev yaparken şehit düşen Ali Karapınar’ın oğlu Mustafa Karapınar da aynı mertebeye ulaşarak babasının yolundan gitti. Böylece baba ve oğul, aynı vatan uğruna şehitlikte buluştu.

Şehit polis için Mersin’de resmi tören düzenlendi. Törenin ardından naaşı memleketi Kahramanmaraş’a getirilen Karapınar, ikindi namazına müteakip Abdülhamit Han Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Şehitliği’nde babasının yanına defnedildi.