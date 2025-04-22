Öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda anaokulundan ortaokula kadar farklı sınıf düzeylerindeki öğrenciler halk oyunları, şiir dinletileri ve müzikli gösterilerle bayram coşkusunu sahneye taşıdı.

Programda anaokulu öğrencilerinin “İzindeyiz Yüce Atam” ve “Türkiye” temalı sunumlarının yanı sıra ilkokul ve ortaokul öğrencileri halk oyunlarından marşlara, şiir dinletilerinden şarkı performanslarına kadar çeşitli etkinliklerle bayram sevincini paylaştı.

“Atabarı”, “Anadolu Ateşi”, “Koçari” gibi yöresel dansların sergilendiği programda, “Gençlik Marşı”, “Dünya Çocukları” ve “İstiklal Marşı” gibi değerler de öğrencilerin yorumu ile sahneye taşındı.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Ortaokul koordinatörü Tuğba Aydın, çocukların milli bayramları sahiplenmesinin ve kültürel değerlerle buluşmasının önemine vurgu yaparak, programa katkı sunan tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, velilerden büyük beğeni topladı.