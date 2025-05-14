Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Ar-Ge Eğitim Birimleri İş Birliğiyle İle Gerçekleştirilen Cahit Zarifoğlu Zekâ Oyunları Süper Ligi Yarışmasının Final Programına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Okul Yönetimi Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrenciler Ve Velileri Katılım Sağladı.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Bahçesinde Düzenlenen Ödül Töreninde Düzenlenen Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrenciler Çeşitli Hediyelerle Ödüllendirildi.

Ayrıca Müsabakalarda Büyük Özveriler Sergileyen Hakemlerde Teşekkür Belgeleriyle Onurlandırıldı.

Program Sonunda Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Vekili Akif Bulut Müdürlük Olarak Bu Tür Projelere Her Zaman Destek Verdiklerini Söyleyerek Emeği Geçenlere Teşekkür Etti.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Kurucusu Osman Dingiş İse Bahçeşehir Koleji Olarak Böyle Bir Projeye Ev Sahipliği Yapmaktan Onur Duyduklarını Dile Getirdi.