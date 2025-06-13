Kahramanmaraş’ta eğitimin öncü kurumlarından biri olan Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, köklü geçmişinden aldığı akademik ve kültürel birikimle yetiştirdiği öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadı.

Lise bölümünden mezun olan öğrenciler, yıllarca süren eğitim yolculuklarını coşkulu bir törenle taçlandırdı.

Kampüs bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni, duygu dolu anlara sahne oldu.

Ailelerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen törende, açılış konuşmasını Kampüs Müdür Yardımcısı Gamze Azad yaptı.

Konuşmasında öğrencileri tebrik eden Azad, onların gelecekteki başarılarıyla gurur duyacaklarını belirtti.

Törenin ilerleyen dakikalarında okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Ardından kesilen mezuniyet pastası ve keplerin havaya fırlatılmasıyla gece, unutulmaz anlarla sona erdi.

Tören sonunda açıklamalarda bulunan Kampüs Müdür Yardımcısı Gamze Azad, "Öğrencilerimizi akademik donanımla, etik değerlerle ve özgüvenle mezun etmenin gururu içindeyiz. Hepsine hayat boyu başarılar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, geleceğe yön verecek bireyler yetiştirmeye devam ederken, bu anlamlı gece hem öğrenciler hem de aileleri için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı.