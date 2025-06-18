Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, 8. sınıf öğrencileri için liseye geçiş töreni düzenleyerek öğrencilerine mezuniyet coşkusunu yaşattı. Yoğun geçen LGS sürecinin ardından düzenlenen törende, öğrenciler öğretmenleri ve aileleriyle birlikte duygu dolu anlar yaşadı.

Törende konuşan okul yöneticileri, öğrencilerin 7. sınıftan itibaren sınav hazırlıklarına başladığını, bu süreçte hafta sonu dersleri, akşam etütleri ve şehir dışı kamplarıyla kapsamlı bir hazırlık programı yürütüldüğünü belirtti. Öğretmenler ise, “Onların öğretmeni olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bugün hem gururlu hem de oldukça duygusal bir gün yaşıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Veliler de törende duygularını paylaşarak, Bahçeşehir Koleji’nde çocuklarının akademik ve sosyal anlamda en iyi şekilde hazırlandığını belirtti. Veliler, “Doğru bir karar verdiğimizi her aşamada hissettik. Bu anlamlı günde çocuklarımızın yanında olmak çok özel bir duygu,” şeklinde konuştular.

Tören, öğrencilerin hep birlikte kep atması ve hatıra fotoğrafları çekmesiyle sona erdi.