Kahramanmaraş’ta eğitimin öncü kurumlarından Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, 4. sınıf öğrencilerini mezun etmenin heyecanını yaşadı. Anaokulundan itibaren aynı çatı altında eğitim gören öğrenciler, yıllar süren öğrenim yolculuklarını coşkulu bir mezuniyet töreniyle taçlandırdı.

Törene okul kurucuları, yöneticiler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarında, çocukların sadece akademik değil, sosyal ve duygusal açıdan da önemli bir gelişim gösterdiği vurgulandı. Öğrencilere dört yıl boyunca sadece ders değil, aynı zamanda paylaşmayı, saygıyı ve sorumluluğu da öğrendikleri hatırlatıldı.

Okul yöneticileri ise velilere süreç boyunca verdikleri destek için teşekkür ederek, “Bu güzel yolculukta sizlerle birlikte yürümek bizim için büyük bir mutluluktu. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, yeni eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz,” ifadelerini kullandı.