Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvada gösterdikleri üstün performansla rakiplerini geride bırakan Bahçeşehir Koleji öğrencileri, hem okulun hem de şehrin gururu oldu.

Sadece akademik alandaki başarılarıyla değil; spor ve sanat alanındaki etkin çalışmalarıyla da dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, bu önemli zaferle öğrencilerine sunduğu çok yönlü eğitimin meyvelerini topladı.

Uzun süredir yoğun bir şekilde hazırlanan öğrenciler, turnuva sonunda şampiyonluk kupasını kaldırırken duygularını Aksu Haber’e anlattı.

Dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları; Kampüs Kurucusu Osman Dingiş, Kampüs Müdürü Selahattin Çadırlı ve öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Kampüs Müdürü Selahattin Çadırlı, şunları söyledi:

“Bu anlamlı başarıda emeği olan tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücüyle nice başarılara ulaşacağımıza inanıyorum,” dedi.

Spor ve Sanat Koordinatörü Selçuk Özer ise Bahçeşehir Koleji olarak hem sporun hem eğitimin iç içe yürütüldüğü bir anlayışa sahip olduklarını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu başarı yalnızca öğrencilerimizin değil, tüm Bahçeşehir ailesinindir. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz,” ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, öğrencilerine sağladığı kapsamlı eğitimle hem akademik hem de sportif alanlardaki başarılarına yenilerini eklemeye kararlılıkla devam ediyor.