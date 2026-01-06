Yaklaşık dört ay önce gerçekleştirilen operasyonda, K.K. isimli şahsın ilçe kırsalındaki bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık hakkında Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık K.K., duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasını aldıktan sonra K.K.’yi 10 yıl hapis cezası ve 180 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.