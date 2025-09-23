Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş üzüm bağına yabani hayvanların zarar vermemesi için kıymanın içine zehir koyarak bağın farklı noktalarına bıraktı. Bir süre sonra etin kokusunu alan mahalledeki çoban köpekleri bölgeye giderek zehirli eti yedi. Zehirli etleri yiyen köpeklerin kısa sürede telef olduğu belirlendi.

Olayın ardından mahalle sakinleri, hayvanların bu şekilde öldürülmesine sert tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı. Köylüler, hayvanlara yönelik bu tür yöntemlerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Durumun ihbar edilmesi üzerine jandarma ve belediye ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. Hayvanseverler ise benzer olayların yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını talep etti.