Çalıştaya, Kahramanmaraş’taki önemli iplik üreticileri ve tekstil sektörü temsilcilerinin yanı sıra, ICA Başkan Yardımcısı Pierre Chehab, ICA Genel Sekreteri Bill Kongdon ve ICA İş Operasyonları Müdürü Robert Jiang katılım sağladı.
Program, KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer’in açılış konuşmasıyla başladı.
Ardından Uluslararası Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu da katılımcılara hitap ederek, sektörün uluslararası ölçekteki önemine değindi.
Çalıştay kapsamında ICA Başkan Yardımcısı Pierre Chehab, ICA Genel Sekreteri Bill Kongdon ve ICA İş Operasyonları Müdürü Robert Jiang birer sunum gerçekleştirdi.
Sunumlarda; küresel pamuk ticaretindeki son gelişmeler, pamuk piyasasındaki dalgalanmalar ve Türk iplik sanayisinin uluslararası pazarlardaki yeri ele alındı.
Katılımcılar, çalıştayın sektörün geleceğine dair yol gösterici nitelikte olduğunu belirterek, organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan kurumlara teşekkür etti.