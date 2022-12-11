Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile "Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu (OPG) Toplantısı" sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Lamamra ile Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu 1. Toplantısı’nı başarıyla tamamladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, her iki taraftan heyetlere, yaptıkları çalışmalar ve sunumlar için teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında mayısta Ankara'da yapılan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Toplantısı’nda alınan kararların takibini yaptıklarını aktararak, ticaret, tarım, balıkçılık, sanayi, enerji, denizcilik, askeri, savunma sanayi, kültür, eğitim alanlarındaki iş birliği imkanlarını ele aldıklarını dile getirdi.

İkili ticarette, geçen yıla göre yüzde 30'luk bir artışın olduğunu ve bu yıl 5 milyar doları aşacaklarına inandıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için her türlü adım atmaya devam edeceklerini, Ziraat Bankasının Cezayir’de açılmasının bu hedefe katkıları olacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, Cezayir'in, tarım alanında çok önemli fırsatlar sunduğunu, gıda güvenliğinin önem kazandığı bir dönemde iki ülkenin yapacağı iş birliğinin tüm bölge için yararlı olacağını kaydederek, "Sanayi ve yatırımı konuştuk, Cezayir’deki Türk firmalarının sayısı 1400’ü geçti, toplam yatırım miktarı da 5 milyar doları aştı. Sadece ticaretimizi değil buradaki yatırımlarımızı da 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak için beraber çalışıyoruz" diye konuştu.

Dünyada enerji krizlerinin yaşandığını hatırlatan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin doğal gaz ticareti, madencilik ve ortak arama faaliyeti gibi farklı boyutları olduğuna işaret etti.

"Cezayir ve İstanbul'da karşılıklı kültür merkezi açılacak"

Çavuşoğlu, ulaştırma, deniz taşımacılığı ve ortak gemi üretimi konularında mevkidaşıyla değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyerek, "Aralık başında Türkiye-Cezayir arasındaki haftalık uçuş sayısının 55'e çıkması da halklarımızın daha fazla kendi arasındaki temasının artmasını sağlayacaktır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşıyla iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve savunma sanayinde atılabilecek adımlar konusunda da değerlendirmelerde bulunduklarını dile getirdi.

İki ülke arasında tarihi, kültürel bağların bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Cezayir ve İstanbul'da karşılıklı kültür merkezinin açılacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin 2023'te, Türkiye Maarif Vakfı Okulunun da en kısa zamanda faaliyete geçmesini arzu ettiklerini vurguladı.

"Libya’nın kalıcı barış ve istikrarı konusunda Cezayir’le hemfikiriz"

Cezayir'le konsolosluk konularında iş birliğini geliştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Oran'da daha önce açacağımızı ilan ettiğimiz Başkonsolosluğumuz için Başkonsolosumuzu en kısa sürede görevlendireceğiz. Oran'da yatırımlarımız ciddi bir şekilde artıyor hem bizim firmalarımıza, vatandaşlarımıza hem de Oran'daki Cezayirli kardeşlerimize de hizmet edecektir" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Cezayir’e Türkiye'nin FETÖ ile mücadelede verdikleri güçlü destek için teşekkürlerini iletti.

Türkiye ile Cezayir'in Filistin konusunda iki ülkenin duruşu ve tutumunun aynı olduğunu ve değişmeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Filistinli taraflar arasında uzlaşmaya yönelik Cezayir'in değerli çalışmalarını Türkiye olarak güçlü şekilde destekliyoruz. Bu çabalar için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Libya’nın kalıcı barış ve istikrarı konusunda Cezayir’le hemfikiriz. Kardeşim Ramtane’yı Antalya Diplomasi Forumu Toplantısı'na da davet etmek istiyorum" sözlerini kullandı.