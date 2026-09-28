İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Ümraniye’de bir dizi temaslarda bulundu. Ümraniye Kaymakamlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Çiftçi, burada gündeme ilişkin hayati değerlendirmelerde bulunarak acı bilançoyu ve alınan yeni güvenlik tedbirlerini paylaştı.

Kahramanmaraş Saldırısı Sonrası 2 Bin 419 Çocuk Gözaltına Alındı

Bu yıl içerisinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısının ardından sosyal medya mecralarında tehlikeli bir tırmanış yaşandığına dikkat çeken Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin yürüttüğü dijital takibatın sonuçlarını açıkladı:

"Bu sene içerisinde Kahramanmaraş saldırısından sonra sosyal medya platformlarında veya birtakım Telegram gibi gruplarda eylem yapacağını belirten, bununla ilgili paylaşımlarda bulunan çocuklardan 2 bin 419 kişiyi gözaltına aldık, 243 tanesi tutuklandı, onlar da şu anda cezaevindeler." Mardin'de suç unsuru içeren paylaşımları nedeniyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı İçeriği Görüntüle

MEB İle Ortak Çalışma: "Durumları Yeniden Değerlendirilecek"

Gözaltına alınan ve bir kısmı serbest bırakılan çocuklarla ilgili sürecin kapanmadığını vurgulayan Bakan Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Çiftçi, "Bu gözaltına aldığımız ve bir kısmı serbest bırakılan çocuklarla ilgili durum tekrar göz önünde bulundurularak, yeniden bu öğrenciler üzerinde çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ailelere Hayati Çağrı: "Evinde Silahı Olanlar Sahip Çıksın!"

Güvenlik güçlerinin tedbirleriyle konunun tamamen çözülemeyeceğini ve en büyük sorumluluğun ailelere düştüğünü belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ebeveynlere şu uyarıda bulundu: