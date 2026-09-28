Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü kararlı mücadeleye bir yenisini daha ekledi. Alınan bir ihbarı değerlendiren ekipler, kentin önemli yaylalarından Zorkun Yaylası’ndaki bir ikameti mercek altına aldı.

İhbar Jandarmayı Harekete Geçirdi

Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan detaylı aramalarda, 2 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili ikamette bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

3 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe yargılanan zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.