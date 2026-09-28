Kurulduğu günden bu yana Anadolu medyasıyla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüren Millet Haber Ajansı, Türkiye’nin 81 il ve ilçesinde görev yapan medya temsilcileri aracılığıyla sahadaki gelişmeleri kamuoyuna ulaştırıyor.

Kültür, sanat, spor, ekonomi ve siyaset başta olmak üzere toplumsal olaylar, özel röportajlar ve Türkiye gündeminde öne çıkan gelişmeler, MHA’nın bünyesinde bulunan internet ve geleneksel medya kuruluşları aracılığıyla ulusal ve uluslararası kamuoyunun gündemine taşınıyor.

Bu yıl önemli bir büyüme ve atılım sürecine giren Millet Haber Ajansı, bünyesinde bulunan 120 medya kuruluşuyla Türkiye genelindeki haber ağını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

“Kamuoyunun sesi, kulağı ve vicdanı olmaya devam edeceğiz”

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, MHA’nın çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının önemine dikkat çekti.

Burhan, dürüst, tarafsız ve ilkeli bir habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında dürüst, tarafsız ve ilkeli haber anlayışımızla kamuoyunun sesi, kulağı ve vicdanı olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bilgiye ulaşmanın temel şartlarından birinin sahadan ve kaynağından yapılan habercilik olduğunu vurgulayan Burhan, “Toplumun sağlıklı bilgiye ulaşmasının temel şartlarından biri, yerinden, kaynağından ve sahadan yapılan habercilik anlayışıdır. Bizler Türkiye’nin il ve ilçelerindeki temsilcilerimizle büyük bir atılım içerisindeyiz. Özverili çalışmalarıyla bize güç veren Anadolu medyasındaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Millet Haber Ajansı, Anadolu medyasının sahadaki gücünü ulusal ve uluslararası haber ağıyla buluşturarak Türkiye’nin dört bir yanındaki gelişmeleri daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.