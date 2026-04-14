Soruşturmada yeni adım

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen çalışmalar kapsamında soruşturmanın yeniden ve kapsamlı şekilde ele alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, titiz çalışmalar sonucu şüphelilere yönelik gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

“Hiçbir detay atlanmayacak”

Bakan Gürlek, soruşturmanın tüm yönleriyle incelendiğini vurgulayarak, sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Açıklamada, kamuoyunda derin iz bırakan dosyada hiçbir şüphe ve iddianın göz ardı edilmeyeceği, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Aileye destek mesajı

Gürlek, uzun süredir adalet arayışını sürdüren Doku ailesinin acısını paylaştıklarını belirtti.

Soruşturmayı yürüten savcılık ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Gürlek, sürecin titizlikle takip edildiğini dile getirdi.

“Faili meçhul kalmayacak” vurgusu

Adalet Bakanı, Türkiye’de hiçbir olayın karanlıkta kalmaması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, hukukun tüm imkânlarının kullanılacağını ifade etti.

Bu kapsamda, soruşturmanın ulaştığı her noktanın detaylı şekilde inceleneceği vurgulandı.

Olayın geçmişi

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olarak aranıyordu.

Genç kadının kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, son gelişmelerle birlikte aralarında yakın çevresinden isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.