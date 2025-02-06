KAHRAMANMARAŞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılı için yaklaşık 3 milyar lira ödenek tahsis ettik." dedi.

Kacır, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, kentin depremden büyük yara aldığını ve devlet olarak bölgenin yeniden ayağa kalkması için her alanda çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçede gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek yatırımları, en üst seviyedeki yatırım teşvikleriyle desteklediklerini belirten Kacır, bu ilçelerde gerçekleştirilen yatırımlara kurumlar vergisi indirimi, SGK primi işveren ve işçi payı desteği, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti, faiz veya kar payı desteği sağladıklarını hatırlattı.

Söz konusu bu programın 1 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldığını ifade eden Kacır, "Programın sunduğu kapsamlı teşviklerden bugüne kadar 204 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 50 binden fazla vatandaşımıza istihdam sağlayacak bin 116 yatırım projesi yararlandı. Bu yatırımların 110 milyar liralık kısmı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlardır." diye konuştu.

Depremin hemen ardından yürütülen çalışmaların önemli bir parçasının da sanayi işletmelerinin, en kısa sürede üretime yeniden başlayabilmesini sağlamak adına attıkları adımlar olduğuna dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda OSB ve Sanayi Sitelerinin bakanlığımıza olan borçlarını bir yıl erteledik. Depremden etkilenen 11 şehrimizde 15 OSB ve 17 sanayi sitesi projesi için 14,7 milyar lira kaynak sağladık. OSB'lerden ve bölgeden gelen sanayicimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda toplam 9 bin 125 hektar büyüklüğünde 34 sanayi alanı ilan ettik. Bu sanayi alanlarını, depremde iş yerleri zarar gören sanayicilerimize yeni iş yerlerinin sağlanması ve bölgemize yeni yatırımların çekilmesi için değerlendiriyoruz. Planlı sanayi alanları yoluyla, sanayi sitelerinin yerinde dönüşümü ve yeni sanayi sitelerinin kurulması amacıyla bugüne kadar 6,4 milyar lira harcama gerçekleştirdik. Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılı için yaklaşık 3 milyar lira ödenek tahsis ettik."

Kahramanmaraş’ta, Pazarcık Sanayi Sitesi'nde 142 iş yerinin yapımını tamamladıklarını, Urumoğlu ve Göksun sanayi sitelerinde 203 iş yerinin yapımını ve Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi güçlendirmesini gerçekleştirdiklerini aktaran Kacır, şöyle devam etti:

"Dünya Bankası ve bakanlığımız arasında yürütülen 'Türkiye Küçük Sanayi Sitelerinin Yeniden İmarı ve Bölgesel Ekonomik İyileşme Projesi' kapsamında, önümüzdeki dönemde dönüşüm ve yeniden imar çalışmalarına hız kazandırarak deprem bölgemizde 1600 yeni iş yerinin daha imarını gerçekleştireceğiz. Yeniden ihya ve inşa çalışmalarımızın bir diğer odak noktası da KOBİ'lerimiz. Depremde iş yerleri hasar gören ve zorlu şartlara rağmen işlerine devam eden KOBİ'lerimizi de yalnız bırakmadık. KOBİ'lerimizin acil ihtiyaçlarına yönelik 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli destek sunan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı ile 7 bin 437 KOBİ için 5,4 milyar lira kredi hacmi oluşturduk."

Bakan Kacır, depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere bulundukları şehre, ölçeklerine ve hasar durumlarına göre 750 bin liraya kadar destek sunan Deprem Sonrası Canlanma Destek Programı kapsamında 60 bin 673 KOBİ'ye KOSGEB eliyle 37,3 milyar lira kaynak sağladıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk 24 ayı geri ödemesiz, toplam 3 yıl vadeli bu programdan Maraş'tan 14 bin 433 KOBİ'miz yararlandı. Milli araştırma kurumumuz TÜBİTAK aracılığıyla deprem bölgesinde 448 AR-GE projesine 772 milyon lira destek, 2 bin 500'e yakın öğrenci ve araştırmacıya 672 milyon lira burs verdik. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman mekanizmalarıyla, deprem bölgemizin yeniden yapılanma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz. Kadim kültürü, verimli toprakları, doğal kaynakları ve nitelikli insan gücüyle, deprem bölgesi şehirlerimiz tarih boyunca üretimin ve ticaretin merkezi oldu. Elbette şehirlerimizin yeniden ihyası ve inşası kadar, kendine özgü tarihi ve kültürel kimliklerinin korunmasını da güçlü ve sürdürülebilir bir kalkınmanın temel taşları olarak görüyoruz. Deprem sonrası süratle, topyekün bir bölgesel kalkınma sağlayacak stratejilerimizi bu doğrultuda belirledik. Kalkınma ajanslarımız, şehirlerimizde altyapının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, ekonomik toparlanmanın hızlanması ile sosyal ve kültürel canlanmanın sağlanmasında aktif rol üstlenmeye devam ediyor. Kalkınma ajanslarımız eliyle; afet illerimizde bin 655 projeye 3 milyar lira, bölge kalkınma idarelerimiz ile 132 projeye 1,1 milyar lira kaynak aktararak bölgesel kalkınma amaçlı projelerimizi hayata geçirdik. Aktarılan bu kaynakla bin 585 iş yeri inşa ettik, 607 iş yeri ve üretim tesisinin bakım onarımını gerçekleştirdik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Üreten Şehirler Programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 43 projeye 690 milyon TL destek sağladık."

Geçen yıl aralık ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren ve bölgesel kalkınma politikalarında 5 yıllık yol haritalarını belirleyen Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinde, afetten en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'yı afet sonrası ihya illeri olarak belirlediklerini anımsatan Kacır, "Bu illerimizin ekonomik ve sosyal toparlanma süreçlerinin hızlandırılması ile ekonomik ve sosyal gelişmişlikte afet öncesinden daha iyi noktalara ulaşmaları önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz bölgesel kalkınma çalışmalarımızın öncelikli hedefi olacak. Bizler felaketten etkilenen 11 ilimiz için, milletimiz için durmadan, duraksamadan çalışmayı sürdüreceğiz. Geçen iki yılda günlük hayatın diğer meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına asla izin vermedik. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı bugüne kadar nasıl yalnız bırakmadıysak, önümüzdeki süreçte de asla bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, bölgeyi, yaşanan felaketten önceki halinden daha güzel, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi kendilerine görev addettiklerini sözlerine ekledi.