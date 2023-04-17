AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, partisinin Karaburun, Çeşme, Seferihisar, Menderes ilçe başkanlıklarını ziyaretinin ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

Bakan Kasapoğlu, havalimanının VIP çıkışında, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan dönen Türk sporcularla buluştu.

Sporcuları tebrik edip, elde edilen madalyaların tüm Türkiye'yi gururlandırdığını dile getiren Kasapoğlu, "Ben her birini alnından öpüyorum. Her birine gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bravo. Artık pek çok branşta olduğu gibi jimnastikte de Türkiye tarih yazıyor. Bir defalık değil. Artık sürdürülebilir bir başarı var." dedi.

Türk sporcuların çok güçlü olduğunu ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık Avrupa'da zirvede hep biz varız. Jimnastik Türkiye'ye yeni bir branş belki ama hamdolsun Ferhat'ı (Arıcan), İbrahim'i (Çolak), Adem'i (Asil), Ahmet'i (Önder), Mehmet Ayberk'iyle (Koşak), kızlarımızla hamd olsun gelen güçlü bir jenerasyon var. Tabii kulübümüzün, hocalarımızın hakikaten her birinin bu anlamdaki gayretleri takdire şayan. Biz devlet olarak her zaman onların yanındayız. Bakanlık olarak, hükümet olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu anlamda sporda destan yazmaya devam edeceğiz. Rekorlar kırıyoruz. Bu rekorları egale edecek yeni şampiyonlar yetişiyor. İşte kadın sporcularımızın bu anlamda yaşattığı ilkler Avrupa Şampiyonası'nda... Önümüzde 2024 Paris var. Paris'te de inanıyorum ki yeni başarılarla daha yukarılara koşacağız."