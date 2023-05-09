Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen geçici esnaf çarşılarının kura çekimi törenine katıldı.

Kirişci, “Biz esnaflarımızı ekonomimizin can damarı, bel kemiği olarak görüyoruz” dedi.

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve hayatın normale dönmesi noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurum ve kuruluşlar ile kardeş belediyelerin de destekleriyle şehre yeni geçici çarşılar kazandırmaya devam ediyor.

