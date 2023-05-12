Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından merkez Onikişubat ilçesindeki Şairler Tepesi'nde bulunan bir salonda düzenlenen Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri Yatırımcı Buluşması ve Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri tarafından desteklenen projelerin imza törenine katıldı.

Bütün alanlarda olduğu gibi tarımsal üretimin devamı ve sektörün ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaların devam ettiğini anlatan Kirişci, TKDK projelerinin, uygulandığı illerde sektöre itici bir güç kattığını ifade etti.

Kirişci, kırsal kalkınmanın, ülkenin ekonomik ve sosyal refahını artıran bir süreç olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Tarımsal üretimle birlikte üretilen ürünlerin işlenmesi, pazarlanması ve alternatif gelirlerin oluşturulması etkili bir kırsal kalkınma çalışmasının da temelini oluşturmaktadır. Tarımsal üretimin, kırsaldaki en önemli üretim faaliyeti olduğu artık hepimiz tarafından bilinen bir gerçek haline gelmiştir. Bu yapısıyla tarımsal üretim, ülkemizin gıda arz güvenliğinin sağlanmasına, ekonomik büyümeye, istihdama ve tarımsal sanayileşmeye katkısı nedeniyle politikalarımızın temel odak noktasını oluşturmaktadır. Ülkemizin zenginliklerini, kırsal kalkınmayla entegre edecek çalışmalara imza atıyor, tarımsal üretimimizi güçlendiriyoruz."

- 250 bin kişiye istihdam sağlandı

Kırsalın çehresini değiştirecek hibe programlarını hayata geçirdiklerini, projelerde kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurgulayan Bakan Kirişci, 88 bin 600 projeye 61 milyar lira hibe verdiklerini, 250 bin kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti.

Kirişci, göçü tersine çevirmek için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek kırsal kalkınmanın sadece yerel ekonomiye katkı sağlamakla kalmayıp ülke ekonomisinin gelişmesine de önemli bir hizmette bulunduğunu söyledi.

Bakanlık olarak kırsal kalkınmayı sağlamak için destekledikleri çok sayıda projeden birisinin de IPARD olduğunu kaydeden Kirişci, "IPARD programı, Avrupa Birliği ve devletimizin ortak finansmanıyla kırsalımıza hibe desteği sağlamaktadır. 2011 yılından bu yana 42 ilimiz IPARD desteklerinden faydalanmaktadır. IPARD programı kapsamında 16 farklı alt sektörde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak 2011 yılından beri yatırımcılarımızın hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. IPARD programları kapsamında bugüne kadar tamamlanan 24 bin 102 projeye toplam 19,4 milyar lira hibe ödedik. Bu desteklerle toplam 41,2 milyar lira tutarında da yatırım hayata geçmiş ve 91 bin kişiye istihdam sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

IPARD kapsamında desteklenen yatırımların yüzden 68'inin gençler, yüzde 32'sinin ise kadın girişimciler tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Kirişci, "Ülkemizin, IPARD-I ve IPARD-II programlarının uygulanmasında gösterdiği başarı ve kazandığı tecrübelerin ışığı altında sektör paydaşlarının katılımı ile hazırlanacak IPARD-III programından ise inşallah 81 ilimiz yararlanıyor olacak. IPARD-III programıyla ülkemiz tarım gıda sektörleriyle, kırsal alanlarımızın geleceğe hazırlanmasına daha çok katkı sağlayacak ve kırsal alanlarımızda yaşayan ve üreten insanlarımızın hayatlarına daha çok dokunacağız." diye konuştu.

Yaşanan deprem felaketine rağmen Kahramanmaraş'ta 20 yeni projeye 50 milyon liralık hibe sağlanacağını da sözlerine ekleyen Kirişci, verilen destekler ve yatırımcıların kararlılığı sayesinde deprem bölgesinin en kısa sürede tekrar ayağa kalkacağı konusundaki inancının tam olduğunu söyledi.

Kirişci, konuşmasının ardından, IPARD programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Üveys Küçükbaş Besi Çiftliği Projesi", "Dondurma Diyarı" ve "Tarımsal Makine ve Ekipman Alımı" projelerinin sahiplerine sembolik çek takdim etti, 50 milyon liralık hibe almaya hak kazanan 20 projenin sahibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.