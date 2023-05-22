Burada Bakan Kirişci, 14 Mayıs Seçimlerinde En Çok Desteği Veren Afşin Halkına Teşekkür Ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a En Çok Destek Veren Mahallelerin Başkanlarına Teşekkür Belgesi Takdim Etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ı ve diğer deprem bölgelerini yalnız bırakmadığını belirten Bakan kirişci şunları söyledi.

"Kahramanmaraş tarihinde bu zamana kadar AK Parti tarihinde ilk defa böyle büyük bir başarıya imza attı. Ne yaptı? 71,9, yani yüzde 72 oy oranına ulaşarak 11 deprem ilinin içinde, artı 30 büyükşehir arasında Kahramanmaraş Türkiye'de bir numara oldu. Allah sizlerden razı olsun, Afşinimiz de ortalamayı tutturdu. Afşinimiz de yüzde 71 destek sağladı. 5 kardeşimiz milletvekili oldu, 3 kardeşimizin de Allah'ın izniyle gönülleri bizlerle beraber." diye konuştu.

AK Parti iktidarı altında Türkiye Yüzyılı'nın yaşanacağını belirten Kirişci, "AK Parti'nin davası gerçekten büyük ve eşsiz bir dava. Allah'ın izniyle önümüzde daha ilerleyen zamanda AK Parti iktidarının hizmetlerine daha fazla ihtiyacı olan bir yüzyıla gireceğiz. Bu yüzyılın adı Türkiye Yüzyılı olacak." ifadelerini kullandı.

