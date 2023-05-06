Tarım Ve Orman Bakanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

bakan2
Bu kapsamda Bakan Kirişci, binevler uzun çarşı esnafını tek tek gezerek onlara hayırlı işler diledi.
Daha sonra bakan Kirişci Burada vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Türkiye Genelinde Belirlenen Pilot Okullarda Uygulanmaya Başladı Türkiye Genelinde Belirlenen Pilot Okullarda Uygulanmaya Başladı

bakan1
Program sonunda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “her daim esnafımızı ziyaret etmeye ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.