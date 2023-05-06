Tarım Ve Orman Bakanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.



Bu kapsamda Bakan Kirişci, binevler uzun çarşı esnafını tek tek gezerek onlara hayırlı işler diledi.

Daha sonra bakan Kirişci Burada vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.



Program sonunda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “her daim esnafımızı ziyaret etmeye ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.