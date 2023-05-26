Kahraman şehirde teşekkür ziyaretlerini sürdüren Tarım Ve Orman Bakanı Vahit kirişci’nin son durağı Elbistan oldu.

AK Parti Elbistan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Teşekkür Buluşması’nda vatandaşlar ile bir araya gelen Bakan Kirişci, en çok oy veren mahalle temsilcilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Bakan Kirişci buradaki konuşmasında AK Parti'yi milletin kendisinin kurduğunu ve dünyada tanınan siyasi parti haline geldiğini belirtti.



Millet İttifak'ında birçok siyasi partinin bulunduğuna işaret ederek Millet İttifakı'nın 28 Mayıs gecesinde siyasi olarak defnedileceğini kaydeden Kirişci, şöyle devam etti: