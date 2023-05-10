Tarım Ve Orman Bakanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Vahit Kirişci, Deprem Sonrası Yara Alan Tüm Kesimlerle Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Depremden Ağır Yara Alan Sanayi Sitesini De Ziyaret Eden Bakan Kirişci, Esnafların Sorununu Çözüme Kavuşturmak Adına İncelemelerde Bulundu.

Bakan Kirişci Burada Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Beyazıt’tan Sanayinin Son Durumu Hakkında Bilgiler Aldı.

Deprem Sonrası Zarar Gören Yapı Kooperatifi Başkanlığının Yeni Yaptığı İş Yerlerini İnceleyen Bakan Kirişci burada Kooperatif Başkanı İle Neler Yapılması Gerektiği İle Fikir Alış-Verişinde Bulundu