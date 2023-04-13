Ak Parti’den Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Gösterilen Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Hasan Gezginç, Koray Kıraç, Ramazan Gürbak, İl Başkanlığının Düzenlemiş Olduğu Aday Tanıtım Toplantısında bir araya geldi.

Burada Bir Konuşma Gerçekleştiren Bakan Kirişci ''Biz Dünyanın Barışı ve Huzuru İçin Yaşayan, Yaşatan Bir Ülke Konumundayız'' Dedi.

Sözlerinde ''AK Parti Bir Çıkarlar Birlikteliği Değil AK Parti Bir Değerler Birlikteliğidir'’ İfadelerine yer verdi.