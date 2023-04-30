Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde AK Parti teşkilatları mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Kirişci, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan afet çadırında düzenlenen programda, Göksun ilçesinde depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Bu konuda il ve ilçe idarecileriyle istişareler ve çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirten Kirişci, "Göksun her şeyi ziyadesiyle hak eden bir ilçemiz. Bugünkü görüşmelerimizde de deprem sonrası Göksun'umuzun yaralarının sarılması hususunda azami ne yapılabilir, bunları tartıştık. Bunları değerlendirdik." dedi.

Kirişci, depremzede vatandaşları en kısa sürede kalıcı konutlarla buluşturmayı hedeflediklerini, ilçedeki sanayi sitesi, sulama ve dere ıslah projeleri ile Göksun'u ayağa kaldıracak tüm çalışmaların süratle yürütüleceğini vurguladı.

İlçede doğal gaz dağıtımı ve sanayi sitesinde zarar gören binalarla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile gerekli görüşmeleri yaptığını dile getiren Kirişci, bu konuların en kısa sürede çözüme kavuşacağını ifade etti.

Kirişci, Göksun ilçesinin her zaman AK Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teveccüh gösterdiğini belirterek, bundan sonraki süreçte de aynı desteğin sağlanacağından şüphesinin olmadığını söyledi.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da katıldı.