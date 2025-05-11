Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta yeni evlerine taşınan depremzede ailelere de ziyaret gerçekleştirdi.

Yeni ve konforlu evlerine yerleşen Tıraş ailesi fertleriyle bir araya gelen Bakan Kurum, aileye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Tüm inşaatlar tamamlanana kadar deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, "İlk gün de buradaydık, son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere hediye de verdi.