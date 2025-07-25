Yangından Etkilenen İller ve Hasar Rakamları:

Karabük : 56 bağımsız birim

Bilecik : 16 bağımsız birim

Sakarya : 12 bağımsız birim

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Bakan Murat Kurum’dan Açıklama:

Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız.”

Hasar Tespiti ve Destek Süreci Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, yangından etkilenen bölgelerde sahaya inerek detaylı incelemeler yapıyor. Hasar gören vatandaşların barınma ve destek ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışma yürütülüyor.