Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile ziyaret eden Başkan Güngör, “Müslüm kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile geçtiğimiz ay Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen P. Söz. Er. Müslüm Özdemir’in ailesini ziyaret etti. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette heyet, Özdemir ailesine baş sağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan Özdemir ailesine verilen söz üzerine 1 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak teslim edilen köy evi için de hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şehit Ailemize Sabır Diliyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Valimiz, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Fırat Görgel ile şehidimiz Müslüm Özdemir’in ailesini yeni köy evlerinde ziyaret ederek baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Müslüm kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz. Yeni köy evlerine kavuşan ailemize hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim hayırlı günlerde oturmayı nasip etsin” diye konuştu.