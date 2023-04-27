Bir Dizi Ziyaretlerde Ve Temaslarda Bulunmak Üzere Memleketi Kahramanmaraş’a Gelen Tarım Ve Orman Bakanı Ve Aynı Zamanda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci Türkoğlu İlçesini Ziyaret Etti.

Prof. Dr. Kirişci Ziyaretlerine İlk Olarak Türkoğlu Kaymakamlığından Başladı.

Bakan Prof. Dr. Kirişci Burada Bulunan Koordinasyon Merkezinde İlçenin Son Durumu Hakkında Bilgiler Aldı.

Ardından Türkoğlu Belediyesini De Ziyaret Eden 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci Burada Belediye Başkanı Osman Okumuş Tarafından Yapılan Sunumu Dinledi.