Rojin Kabaiş 27 Eylül'de Van'a Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kayıt yaptırmak için gelmiş Diyarbakır'dan gelmiş 15 Ekim'de kaldığı yurttan ayrılarak Mollakasım Mahallesi sahiline gitmişti. Rojin'in cansız bedeni günler sonra o sahilde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan raporda Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğu açıklanmıştı. Böylece dosyada cinsel saldırı ihtimali gündeme gelmişti.

Kamuoyu ve sosyal medyada da sıklıkla gündeme gelen Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından şunları kaydetti:

Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizlere ek uzman mütalaası talep edildi

"Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir. Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir."

Kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri incelendi

"Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir."

Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün delillerin ve raporların derinlemesine incelendiğini ve yargı makamlarının koordinasyonunda tüm sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, "Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir. Rojin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.