Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi, davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Etkinliğin açılış konuşmalarında, tarımın ülke ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma için taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Konuşmacılar, tarım öğretiminin tarımsal gelişime katkılarının altını çizerek, bu alandaki eğitimin modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesindeki rolünü vurguladı.

Konuşmaların ardından tarımsal çalışmalara katkı sağlayan akademisyen ve öğrencilere plaket ve ödüller takdim edildi.

Etkinliğin bir diğer önemli bölümü ise KSÜ bünyesinde kurulan Böcek Müzesi’nin açılışı oldu.

Bakan Yardımcısı Polat ve beraberindeki katılımcılar, müzenin açılışını gerçekleştirerek, sergilenen koleksiyonları ilgiyle inceledi.

Müze yetkililerinden detaylı bilgi alan Bakan Yardımcısı Polat, bu tür projelerin bilimsel çalışmalara ve eğitim süreçlerine büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Program, Bakan Yardımcısı Polat ve protokol üyelerinin müze ziyaretiyle sona erdi.

Türkiye’de tarım öğretiminin köklü geçmişine ışık tutan bu anlamlı etkinlik, katılımcılar tarafından büyük takdirle karşılandı.