İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yıl dönümünde, 2016’daki FETÖ darbe girişimini anarak, Türk milletinin vatan aşkıyla gösterdiği direnişi övdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, o dönemde Gaziantep Valisi olarak görev yaptığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, “Gaziantep, Milli Mücadele’nin meşalesi, Karayılan’ın ‘Namus günüdür’ dediği şehirdir. O karanlık gecede milletimiz, cesaretini ay yıldızlı bayraktan, vatan aşkından aldı ve hainlere gereken cevabı verdi” dedi.

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Yerlikaya, paylaşımında, “15 Temmuz, bombaların yağdığı, tankların insanları ezdiği, masumlara ateş açıldığı zifiri bir geceydi. Ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, ‘Son sözü top tüfek değil, iman belirledi.’ Milletimiz şehadeti nimet, esareti zillet gördü. 15 Temmuz, kefenin yırtıldığı, hür irademize zincir vurulamayacağının mührü oldu” ifadelerine yer verdi.

Bakan, vatan uğruna can veren şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anarken, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Kaynak: İGF