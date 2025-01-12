İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'te emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, yaya güvenliği ve önceliği kapsamında kurallara uymayan sürücülere yönelik 71 bin 21, kural ihlalinde bulunan yayalarla ilgili de 3 bin 26 işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 2024'te yaya güvenliği ve önceliği kapsamında yürüttüğü çalışmalar ile bu yıl 2-9

Ocak'taki trafik denetimlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Ekiplerin 2024'te yaya güvenliği ve önceliği kapsamında kurallara uymayan sürücülere yönelik toplam 71 bin 21, kural ihlalinde bulunan yayalara ilişkin de toplam 3 bin 26 işlem yaptığını kaydeden Yerlikaya, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesi hükmünce sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik ışık ve levhalarınca belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır." uyarısında bulundu.



PROMPTER:

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA, SOSYAL MEDYA HESABINDAN EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNİN 2024 YILINDA YAYA GÜVENLİĞİ VE ÖNCELİĞİ KAPSAMINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALARI PAYLAŞTI.