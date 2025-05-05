İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC TEKNOFEST coşkusunda gençlerin başarılarını kutladı.ANKARA (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen TEKNOFEST, büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, etkinliğe dair yaptığı paylaşımda, “Gökyüzü ay yıldızla aydınlandı. Milletimizin inancı, gençliğimizin azmiyle TEKNOFEST zirveye ulaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hedefimiz: Büyük ve Güçlü Türkiye” dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1919376981184987512

22 ülkeden 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacının başvurduğu organizasyonda, 6 ülkeden 268 takım ve bin 83 yarışmacının finale kaldığını belirten Bakan Yerlikaya, “Gençlerimizle bir arada olmak, hayallerine ortak olmak büyük bir gurur. TEKNOFEST kuşağıyla geleceğe adımızı altın harflerle yazacağız” diyerek gençleri övdü. Bakanlık olarak yerli ve milli teknolojiyi kullandıklarını vurgulayan Bakan Yerlikaya, terörle mücadeleden nüfus hizmetlerine kadar birçok alanda bu sistemlerin önemine dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “İçişleri Bakanlığı olarak teknolojiyi güvenlikle buluşturuyor, geleceği milli irade ve akılla inşa ediyoruz” diye konuştu.