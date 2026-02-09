Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş’ta içme suyu altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen Kısık İçme Suyu Projesi kapsamında sahaya indi. Bakan Yumaklı, İstasyon Mahallesi’nde yer alan Kılavuzlu Ana Kanalı Terfi Merkezi’ni ziyaret ederek projede gelinen son durumu yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında teknik ekip ve ilgili kurum temsilcileri tarafından Bakan Yumaklı’ya kapsamlı bir brifing sunuldu. Brifingde, projenin ilerleme seviyesi, teknik altyapısı, karşılaşılan zorluklar ve hedeflenen tamamlanma takvimi hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Kahramanmaraş’ın Su Güvenliği Güçleniyor

İncelemeler sırasında konuşan Bakan Yumaklı, Kısık İçme Suyu Projesi’nin Kahramanmaraş için stratejik bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, projenin hem şehir merkezi hem de çevre yerleşimler açısından uzun vadeli bir çözüm sunduğunu ifade etti. Artan nüfus ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskısına karşı bu tür projelerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Deprem Bölgesine 60 Milyar Liralık Yatırım

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve kararlı tutumuyla 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasındaki 3 senede çok büyük bir aşama kaydedildiğini belirterek, çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bir yandan inşa edilen konutlar hak sahiplerine teslim edilirken diğer yandan da tarımdan ulaştırmaya, eğitimden sağlığa kadar deprem sebebiyle zarar görmüş bütün unsurlar tamir ve tadil süreci gerçekleştirilmiş oldu ve onlar da büyük oranda nihayete ermiş durumda. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarımsal üretimin sürdürülebilir olması hasebiyle özellikle tarımsal altyapı başta olmak üzere birçok konuda çalışmalarımıza devam ettik. Tüm bu hizmetlerin yanında deprem bölgesi için en hayati konulardan birisi de su idi. Bugüne kadar deprem bölgesinde Devlet Su İşleri eliyle 459 su ve sulama tesisi hizmete alındı. Bunlar için harcanan rakam yaklaşık 60 milyar lira. Halihazırda devam edenleri var. Bunlar da tamamlandığında bu rakam 110 milyar liraya ulaşmış olacak."

Bakan Yumaklı, hayata geçirilen projelerle bir yandan vatandaşın içme suyu ihtiyacı karşılanırken diğer taraftan da çiftçilerin, üreticilerin su ve sulama projeleri için ihtiyacı olan suyun da temin edilmiş olduğunu dile getirdi.

"Afşin-Adatepe sulaması 1. kısım tamamlandı"

Kahramanmaraş'ta da önemli ihtiyaç ve yatırımları bu kısa süre içinde tamamladıklarını, vatandaşın ve üreticinin hizmetine sunduklarını belirten Yumaklı,

"7,6 milyar lira yatırım bedeliyle Afşin-Adatepe sulaması 1. kısım tamamlandı ve 73 bin 740 dekarlık bir alan sulamaya açıldı. Çiftçilerimiz geçen yıl ilk defa bu tesisten ürünlerini sulama imkanı buldular. Yine 5 milyar lira maliyetli TOKİ deprem konutları içme suyu projesi ile 10 bin 105 konutun yıllık 9 milyon metreküplük içme suyu ihtiyacı karşılanmış oldu. Andırın Hapisağzı Göleti ile 4 bin 180 dekarlık alan tarımsal sulamaya açılmış oldu." dedi.

Bakan Yumaklı, incelemelerde bulundukları Kahramanmaraş'ta Kısık Projesi'nin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Toplamda 8,5 milyar lira maliyetli bu proje kapsamında baraj, içme suyu arıtma tesisleri, regülatör ve isale hattı inşa edilmiş olacak. Şu anda yapım aşamasında olan 4,1 milyar lira maliyetli Kısık içme suyu regülatörü ve Ayvalı Barajı bağlantısı isale hattı ile birlikte tam 75 kilometre uzunluğunda, 1400 milimetre çapında çelik borular inşa edilmiş olacak inşallah. Böylece Kahramanmaraşımızın içme suyu ihtiyacını çok uzun yıllar karşılayacak bir sistem inşallah devreye alınmış olacak."

Son 23 yılda 352 İçme Suyu Tesisi Tamamlandı

Bakan Yumaklı, hayatın kaynağı olan suyun, tarım ve gıda gibi siyaset üstü değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, içme suyunu bir siyaset aracı olarak değil, vatandaşların ihtiyacı hatta hakkı olarak gördüklerini vurguladı.

Asli görevi vatandaşa içme suyu götürmek olan belediyelerin talep etmesi halinde bu yatırımlarını gerçekleştirebilmek için kayıp kaçak miktarlarını azaltmaları konusunda her türlü desteği sağladıklarını ve sağlamaya devam ettiklerini aktaran Yumaklı, son 23 yılda bu şekilde 352 içme suyu tesisinin tamamlandığını ve halkın hizmetine sunulduğunu hatırlattı.

Yumaklı, gerçekten ihtiyacını karşılamak amacıyla irade gösteren, bu konuda bütçesini harcama zorunda olduğunu bilen tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu belirtti.