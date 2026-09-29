Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Uluslararası Operatif Değirmenciler Birliği Avrasya Konferansı'nın açılışına katılarak uluslararası kamuoyuna ve tarım sektörüne önemli açıklamalarda bulundu.

"Özbekistan İle İlişkilerimiz Stratejik Ortaklık Düzeyinde"

Konferansın açılışında konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye ile Özbekistan arasındaki köklü bağlara ve gelişen ticari hacme dikkat çekerek, iki ülke arasındaki münasebetlerin stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini vurguladı.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın gıda arz güvenliği üzerindeki tehditlerine değinen Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son yıllarda iklim dalgalanmalarını çok yakından tecrübe ettiğini ifade etti. Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan olumsuzlukları hatırlatan Yumaklı, "Geçen yıl kuraklık ve zirai don nedeniyle hububat üretimimiz ciddi bir düşüş yaşadı" dedi.

Buğdayda 24,5, Arpada 10 Milyon Tonla Tarihi Rekor!

Bu üretim sezonunda ise mevsimsel yağışların bereketiyle rekor seviyelere ulaşıldığının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, beklenen tarihi rakamları şu sözlerle ilan etti:

"Bu yıl bereketli yağışlarla birlikte, buğdayda 24,5 milyon ton, arpada ise 10 milyon tonla yeni bir üretim rekoru bekliyoruz. Bu rakamlar, geçen yıla göre yüzde 44 artış anlamına geliyor. İki üretim sezonu arasındaki bu büyük fark, iklimin tarım üzerindeki etkisinin ne kadar sert ve öngörülemez olabileceğini açıkça ortaya koyuyor."

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı veriler, Türkiye'nin gıda stokları ve hububat arz güvenliği açısından önümüzdeki dönemde büyük bir rahatlama yaşanacağını gösteriyor.